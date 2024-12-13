شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الأتوبيس الترددى مع اقتراب تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت وزارة النقل من تشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، ويرصد الخليج 365 محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى والتى تصل لـ 48 محطة ويتم الآن تثبيت بلدورات بلاستيكية وعواكس ضوئية، بالحارة المرورية التى تتوسط الطريق الدائرى تمهيدا للتشغيل.

محطات الأتوبيس الترددى:

يتم إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطول الطريق الدائرى وهى "محطة المشير طنطاوى - محطة كايرو فستيفال سيتى - محطة أكاديمية الشرطة - محطة طريق السويس - محطة عدلي منصور - محطة موقف العاشر من رمضان - محطة غرب الرشاح - محطة التروللي - محطة مؤسسة الزكاة- محطة مصرف بلبيس - محطة عزبة الجزيرة - محطة المرج - محطة رشاح والخصوص - محطة مسطرد - محطة متولي الشعراوي - محطة العصار - محطة منطي - محطة إسكندرية الزراعي - محطة بسوس - محطة بسوس القناطر - محطة الوراق - محطة تحيا مصر - محطة مترو إمبابة - محطة بشتيل - محطة أحمد عرابي - محطة أرض اللواء - محطة محور 26 يوليو - محطة المعتمدية - محطة زنين - محطة صفط اللبن - محطة منشية البكاري - محطة النور - محطة مسجد المدينة - محطة فيصل - محطة الهرم - محطة ترسة - محطة مصر للطيران - محطة الطالبية - محطة المنيب - محطة البحر الأعظم - محطة الزهراء - محطة العزبة - محطة محور الحضارة - محطة الجزائر - محطة الأوتوستراد - محطة الهضبة الوسطى - محطة سيتي سنتر المعادي - محطة الصيد - محطة البروان - محطة محور الشهيد - محطة مدخل التجمع".

ويجرى تشطيب المحطات التى تقع وسط الطريق الدائرى، وتم ربطها بجانبى الطريق عن طريق أنفاق مشاة وسلالم مشاة فى محطات أخرى، ويتواجد بالمحطات شاشات إلكترونية لعرض مواعيد وصول الأتوبيس.