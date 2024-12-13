شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية أقل من العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي يزيد كثيرا في فصل الشتاء، لاسيما في الفترة بين شهري نوفمبر ومارس من كل عام.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الرطوبة المنخفضة تؤدي أيضا إلى زيادة انتشار الفيروسات في موسم الشتاء لأنها تجفف الأغشية المخاطية بالأنف والحلق، موضحا: "الطقس البارد يدفع الناس على التواجد في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، ولا يوجد ما يشير إلى زيادة معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في العام الحالي أكثر من العام الماضي".

وأوضح حسام عبد الغفار، أن وحدات الترصد بوزارة الصحة تشير إلى أن معدلات الإصابة ودخول المستشفيات أقل من العام الماضي، كما لا يوجد فيروسات تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى الوفاة.