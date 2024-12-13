شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل قائم مقام بطريرك القدس للروم الأرثوذكس والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الأرشمندريت إيرونيموس قائم مقام بطريرك القدس للروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، في اليونان، ويرافقه الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعى رئيس دير الشهيد مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس بمصر القديمة.

وحضر اللقاء الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة أعضاء الوفد الكنسى العائد من إريتريا بعد المشاركة فى انتخابات البطريرك الجديد للكنيسة الإريترية (كنيسة التوحيد الأرثوذكسية)، وهم أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (الدير المحرق) والأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

وقدم الوفد تقريرًا لقداسة البابا عن الزيارة تضمن الأجواء الإيجابية وحالة الترحيب التي لاقاها الوفد في كل مكان تواجدوا فيه طوال زيارتهم، سواء من المجمع المقدس الإريتري الذي شارك أكثر من نصف أعضائه فى انتظار الوفد لدى وصوله مطار العاصمة أسمرة، أو من الشعب الإريترى.