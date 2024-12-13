شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين : إخلاء سبيل مدير مدرسة بالدقهلية من سراى النيابة وحبس المعتدين عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمعلمين ، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النيابة قررت إخلاء سبيل خالد بركات مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد الاستماع لأقواله فى واقعة الاعتداء الذى تعرض لها من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وأكد حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، أنه تم تنفيذ تكليفات نقيب المعلمين بمساندة مدير المدرسة للحصول على حقه، وتوجه عصام فودة رئيس اللجنة النقابية بمنية النصر ، لأسرة المعلم مدير المدرسة وتلبية كل طلباتهم ومرافقتهم مع محامى النقابة الفرعية خلال التحقيقات، حرصا على حصول المعلم على كافة حقوقه القانونية والمعنوية.

وأضاف أن النقابة أنهت إجراءات خروج مدير المدرسة المعتدى عليه، من سراى النيابة، وتوجه لمنزله.

كان قد كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بمساندة خالد بركات مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، الذى تعرض لاعتداء من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية في ذراعه وقدمه ووجهه، كما وجه بتكليف محامي النقابة الفرعية بالتواجد مع المعلم في كل خطوات سير التحقيقات ، والدفاع عنه ومساندته للحفاظ على حقه الأدبي والمهنى.

وطالب نقيب المعلمين بتغليظ عقوبة التعدى على المعلمين، أثناء أداء رسالتهم داخل الحرم المدرسي، للحفاظ على كرامة المعلم واستقراره النفسي أثناء أداء رسالته فى تربية وتعليم الأجيال ، وأيضا توفير الاستقرار المطلوب داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تشديد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واحترام التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية دون تجاوز، مطالبا بضرورة اصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء اليوم الدراسي.