شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحر الأحمر: غلق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن غلق ميناء الغردقة البحرى، نظرا لسوء الأحوال الحوية اعتبارا من الساعة السادسة صباح غدا الجمعة.

واكد بيان صادر من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر ان حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، ونظراً لسوء الأحوال الجو مائية بناء على إشارة من ميناء الغردقة البحرى بغلق الملاحة بميناء الغردقة اعتباراً من الساعة السادسة صباحا غدا الجمعة.

واوضح المركز ان سيتم اصدار بيانات اخرى فى حالة فتح الميناء فور تحسن الأحوال الجومائية وطبقا للرصدة القانونية الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .



