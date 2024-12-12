شكرا لقرائتكم خبر عن 71 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة 58 منهم وسط القطاع وجنوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 71 شخصا 58 منهم وسط القطاع وجنوبه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه مستعد لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فورا إذا ما وافقت حماس، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.