شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرفة التجارية": مخابز العيش المدعم تعمل بكل طاقتها دون مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، أن مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل، لافتًا إلى أن اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شعبة المخابز شهد مناقشة الوزير توجه الدولة نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأضاف فكري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن موضوع الخبز المدعم سيُؤجل النقاش بشأنه في الوقت الحالي، إلى حين اتضاح الصورة الكاملة لآليات التحول إلى الدعم النقدي.

وأوضح فكري أن بعض المحافظات شهدت تجارب مبدئية حول هذا التحول، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود أي عوائق تمنع استمرار صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين لمدة سنتين قادمتين، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة دعم الخبز والتموين يبلغ نحو 135 مليار جنيه، منها حوالي 95 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز.