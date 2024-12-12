شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يتفقد جناح مركز تحديث الصناعة بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق مهندس/كامل الوزير الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأشاد الفريق مهندس/كامل الوزير بدور مركز تحديث الصناعة في عرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية من خلال برنامج "كريتيف إيجيبت"، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر.

كما رحب وزير النقل والصناعة الفريق/ كامل الوزير بالتصميمات الذي عمل عليها برنامج كريتيف ايجيبت لتحسين المنتجات التراثية المصرية وزيادة تنافسيتها مع المنتجات الأخرى.

ويقام معرض تراثنا على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك به هذا العام أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفياً، حيث يحظى هذا المعرض باهتمام بالغ وإقبال مُنقطع النظير؛ ومشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.