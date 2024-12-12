شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات نصف السنة لطلبة الجامعات.. تبدأ 25-1-2025 وتستمر 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع قرب انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2024/ 2025، وبدأ طلاب الجامعات فى التساؤل عن إجازات نصف السنة .

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حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى وموعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالجامعات لتبدأ فى يناير المقبل وتستمر حتى 23 يناير، كما حددت الخريطة موعد إجازة منتصف العام، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، حيث تستمر 14 يوما وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

‎ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



‎وعلى جانب آخر، تكثف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من الاستعداد لـ امتحانات الترم الأول التى من المقرر أن تنطلق نهاية شهر ديسمبر الجارى، وتستمر حتى نهاية شهر يناير.





‎أعلن عمداء كليات جامعة حلوان عن بدء استعدادات الكليات لـ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول مؤكدين الانتهاء من وضع جداول الامتحانات مع مراعاة إجازات أعياد الميلاد، وأن الامتحانات ستعقد بنظام المزج بين البابل شيت والأسئلة المقالية.