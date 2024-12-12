شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الطماطم والخضراوات اليوم الخميس 12-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار عدد كبير من السلع انخفاض كبير، كان من أهمها الخضراوات، مثل الطماطم والبطاطس والبصل والجزر والكوسة وغيرها وهى من أهم المأكولات اليومية التي يعتمد عليها المصريين وتتواجد بشكل يومى على المائدة.

وفى النقاط التالية أسعار الطماطم والبطاطس وعدد أخر من الخضراوات بالشوق المصري اليوم الخميس 12-12-2024

سعر الطماطم اليوم الخميس 8 جنيهات وتصل لـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎سعر البطاطس من 6 جنيهات حتى 13 جنيها حسب الجودة.

البصل الأحمر يصل سعره حتى 15 جنيها.

اما البصل الأبيض يصل سعره حتى 20 جنيها

‏‎‏‎‏‎سعر الجزر يصل سعر لـ 16 جنيها

الكوسة بـ 20 جنيها.

أسعار الخضار.. الطماطم والبطاطس في سوق العبور

وفى السياق شهدت أسعار الخضروات انخفاضا في سوق العبور فى أسعار أنواع كثيرة من الخضروات مثل البطاطس والطماطم والبصل وغيرها.

أسعار البطاطس يبدأ سعر الكيلو - جملة - من 4 جنيهات حتى حتى 7 جنيهات وتصل للمواطن فى الشارع من 8 لـ 10 جنيهات

سعر الطماطم فى الجملة من 3 جنيهات لـ5 جنيهات وتصل للمواطنين بسعر من 8 لـ 10 جنيهات

سعر الفاصوليا الخضراء فى السوق الأن من 7 جنيه لـ 15 جنيها حسب الجودة