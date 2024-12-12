شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح كراتين للسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركة "دلتا ماركت" التابعة لها، عن طرح ثلاثة نماذج من كراتين السلع الغذائية بأسعار متفاوتة تناسب مختلف فئات المواطنين.

تأتي هذه المبادرة في ظل توجه الوزارة لدعم الأمن الغذائي وضمان وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب.

الكرتونة الأولى بسعر 400 جنيه، تشمل الكرتونة 11 صنفا من السلع الغذائية وتتضمن السلع التالية:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

شعرية: 1 كجم

سكر: 2 كجم

دقيق ورقي معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

2صلصة قها: 300 جم

2زيت خليط: 800 مل

2ملح: 300 جم

بينما الكرتونة الثانية بسعر 500 جنيه، وتضم هذه الكرتونة 13 صنفا وتتضمن السلع الغذائية التالية:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

سكر: 2 كجم

6 شاي: 40 جم

صلصة قها: 300 جم لكل منهما

دقيق ورقي معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

3 زيت خليط: 800 مل

فول مدمس: 400 جم

2 سمن: 350 جم

أما الكرتونة الثالثة بسعر 800 جنيه، وتحتوي على مجموعة من السلع وتتضمن 12 سلعة وهى كالآتى:

أرز: 5 كجم

مكرونة: 5 كجم

شعرية: 3 كجم

سكر: 5 كجم

4صلصة: 300 جم

دقيق ورقي معبأ: 2 كجم

فول معبأ: 500 جم

صلصة قها: 300 جم

سمن: 1.5 كجم

3 شاي: 40 جم

3 زيت خليط: 800 مل

ملح: 300 جم



ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الكراتين تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم الأسر المصرية خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.



وأضاف أن المبادرة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تقل عن السوق المحلي، مما يخفف العبء على الأسر ويعزز من استقرار الأسواق لافتا الى أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في جميع المحافظات، لضمان وصول الكراتين إلى المستحقين بسهولة ويسر.

دعا الوزير المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي تساهم في تخفيف الضغط المالي، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاك مرتفعة مثل شهر رمضان. وشدد على استمرار الوزارة في طرح مبادرات مماثلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول السلع الأساسية لكل مواطن بأسعار مناسبة.

وتفيدا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائي برئاسة دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة كافة المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بأسواق اليوم الواحد المنتشرة في العديد من المحافظات بأسعار مخفضة .

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قد افتتحا اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتفقد الوزير والمحافظ أقسام السوق المختلفة، وتابعا المعروض من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي تُقدم بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين.



جانب من السلع



طرح كراتين للسلع الغذائية بأسعار مخفضة



وزارة التموين تطرح كراتين للسلع الغذائية بأسعار مخفضة