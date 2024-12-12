شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة للنقل البحرى بين ميناء العين السخنة وجدة وعدن بأسرع جدول إبحار والان مع تفاصيل الخبر

شهد ميناء العين السخنة تشغيل خدمة جديدة للنقل البحرى، بين ميناء العين السخنة وميناء عدن في اليمن، وذلك ضمن خطوة تطوير الموانئ وجهود الدولة لتحويل مصر مركز للنقل واللوجستيات، حيث ينظم خط CULINE الصيني خدمة ملاحية جديدة بين مينائى العين السخنة وعدن بدولة اليمن ضمن خطة توسعية بدول قارة أسيا بأسرع جدول إبحار فى 9 أيام فقط .

وتستهدف الخمة الجديدة تقديم رحلة أسبوعياُ بين موانئ العين السخنة عبوراً بجدة بالسعودية وصولا إلى عدن فى اليمن، و تعد هذه الخدمة حلاً موثوقًا وفعالًا لاحتياجات نقل البضائع للمصدرين، حيث يمتلك الخط الصينى شبكة واسعة لتسهيل الربط بين المواني على البحر الأحمر، بهدف الوصول إلى وجهات أخرى في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الرحلة الأولى من ميناء العين السخنة الى الموانئ الصينية وموانئ الشرق الاقصي بواقع رحلة أسبوعية، بأسعار تنافسية وحلول فعالة من حيث التكلفة وسرعة وصول البضائع إلى الإسواق الخارجية .

ويشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث يشهد ميناء العين السخنة تحولا ليكون أكبر موانئ البحر الأحمر، ويشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم إنجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التى تنفيذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية .