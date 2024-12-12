شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات "فلاى ناس" من المدينة المنورة وعلى متنها 146 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الخميس مطار سفنكس الدولي أولى رحلات شركة فلاي ناس القادمة من المدينة المنورة، والتي تحمل على متنها 146 راكبًا من جنسيات مختلفة.

يأتى ذلك فى إطار في ضوء خطة وزارة الطيران المدني المستمرة بمواصلة تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر وزيادة أعداد الركاب القادمين عبر مطارات المقاصد السياحية المصرية، هذا وقد تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه، حيث قام فريق العلاقات العامة وإدارة المطار باستقبال الركاب والترحيب بهم، وإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر، هذا إلى جانب قيام طاقم الطائرة بتوزيع الهدايا التذكارية على الركاب على متن الطائرة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا، وذلك وفقًا لجداول التشغيل الفعلية بالمطار.