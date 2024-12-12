شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن الوحدات المتنقلة فى المحافظات لتسهيل تراخيص السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:46 م

أتاحت إدارات المرور مجموعة من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص: -القاهرة – ( وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع) –(وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة) –( وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم) –(وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). -الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية (داندى مول) -وحدة المرور الإلكترونية (الحصرى - موقف الحافلات) – (وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد) –(وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى) – (وحدة متنقلة بجوار نادى الزمالك بالمهندسين). -مطروح - وحدة المرور الإلكترونية (مراسى) –(وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح). - الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا). -البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة). -أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان). -الإسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر) –(وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة). -بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز