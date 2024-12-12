شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، من الجمعة 13 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 13 ديسمبر 2024:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- فرص أمطار خفيفة: على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وسرعة الرياح (65:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:5:3 متر).

السبت 14 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح: على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 15 ديسمبر 2024

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 16 ديسمبر والثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.