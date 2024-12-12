شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف سلسلة نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن سلسلة من النصائح الهامة التى تخص صحة المفاصل والتى تتضمن:-

١- حافظ على وزن مثالي.

٢- احرص على إمداد الجسم بما يلزمه من فيتامين (د) والكالسيوم تناول كميات كافية من الألبان ومنتجاتها".

٣- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل اللجوء إلى المسكنات أو المكملات الغذائية.

٤- تناول الأسماك مثل السالمون والماكريل " مفيد لمرضى الالتهاب الروماتويدي ويحد من التهاب المفاصل".

٥- احرص على التعرض للشمس في الصباح الباكر "مفيد لصحة العظام والمفاصل ".

٦- ابتعد عن التدخين.

٧- احرص على ممارسة نشاط بدني بشكل يومي وتجنب البقاء دون حركة لفترات طويلة متواصلة بدون تغيير وضع الجسم