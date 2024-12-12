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هيئة الدواء تكشف سلسلة نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:38 م

كشفت هيئة الدواء عن سلسلة من النصائح الهامة التى تخص صحة المفاصل والتى تتضمن:-

١- حافظ على وزن مثالي.

٢- احرص على إمداد الجسم بما يلزمه من فيتامين (د) والكالسيوم تناول كميات كافية من الألبان ومنتجاتها".

٣- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل اللجوء إلى المسكنات أو المكملات الغذائية.

٤- تناول الأسماك مثل السالمون والماكريل " مفيد لمرضى الالتهاب الروماتويدي ويحد من التهاب المفاصل".

٥- احرص على التعرض للشمس في الصباح الباكر "مفيد لصحة العظام والمفاصل ".

٦-  ابتعد عن التدخين.

٧- احرص على ممارسة نشاط بدني بشكل يومي وتجنب البقاء دون حركة لفترات طويلة متواصلة بدون تغيير وضع الجسم

 


نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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