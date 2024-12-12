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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف سلسلة نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 12 ديسمبر 2024 02:38 م
كشفت هيئة الدواء عن سلسلة من النصائح الهامة التى تخص صحة المفاصل والتى تتضمن:-
١- حافظ على وزن مثالي.
٢- احرص على إمداد الجسم بما يلزمه من فيتامين (د) والكالسيوم تناول كميات كافية من الألبان ومنتجاتها".
٣- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل اللجوء إلى المسكنات أو المكملات الغذائية.
٤- تناول الأسماك مثل السالمون والماكريل " مفيد لمرضى الالتهاب الروماتويدي ويحد من التهاب المفاصل".
٥- احرص على التعرض للشمس في الصباح الباكر "مفيد لصحة العظام والمفاصل ".
٦- ابتعد عن التدخين.
٧- احرص على ممارسة نشاط بدني بشكل يومي وتجنب البقاء دون حركة لفترات طويلة متواصلة بدون تغيير وضع الجسم
نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل
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