شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادى، والدكتور طارق شعراوى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومسئولى البنك المركزى.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة إجراءات طرح محطة رياح جبل الزيت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء طرح المحطة ضمن مجموعة أخرى من البنوك والشركات المُقرر طرحها خلال العام المقبل 2025.

وأضاف "الحمصاني" أن اجتماع اليوم استعرض آليات الطرح المُثلى لـ محطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يُولي أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية ويحرص على متابعة إجراءات طرح الشركات التى تم الإعلان عنها بما يُسهم في تسريع إجراءات الطرح، وفي نفس الوقت فإن رئيس الوزراء يؤكد دائمًا ضرورة تحقيق أقصى استفادة من طرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص.