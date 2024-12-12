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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وا احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، واحمد عصام معاون الوزير، وا محمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة. وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام السوق المختلفة، وتابعا المعروض من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي تُقدم بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن سوق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من آثار الغلاء لافتا الى أن الوزارة ستواصل العمل وجاري تعميم المبادرة علي جميع المحافظات، لضمان توفير السلع الأساسية ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين، داعيًا كافة الجهات إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بإقامة السوق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين كما أكدت أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه الأسواق في مختلف مراكز المحافظة .

وأشاد المواطنون بالسوق ومستوى التنظيم وجودة المنتجات المعروضة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساعدهم على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة



وزير التموين ومحافظ البحيرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور