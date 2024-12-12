شكرا لقرائتكم خبر عن إجازات نصف السنة لطلبة المدارس تبدأ لكل صف فور انتهاء امتحان الترم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء اجازات نصف السنة لطلبة المدارس للطلاب، ويدخل الطلاب فى إجازة نصف العام الدراسى فور انتهاء امتحان الترم الأول أى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام بمجرد أداء امتحان اخر مادة فى جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب الجداول والمواعيد التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ العد التنازلي لاجازات نصف السنة الدراسية رسميا بداية من 25 يناير حتى 6 فبراير 2025 بعدها يعود الطلاب رسميا للفصل الدراسي الثاني 8 فبراير 2025.



ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.