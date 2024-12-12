فئات تستقل المترو والقطارات مجانا.. إنفوجراف

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تقدم وزارة النقل عددا من الخدمات المجانية لركاب القطارات والمترو، وعلى رأسها الإعفاء من ثمن تذكرة الركوب بجانب التخفيضات على سعر التذكرة بنسب متفاوتة لبعض الفئات، وفى النقاط التالية نرصد الفئات التى يمكنها ركوب القطارات والمترو مجانا.

1. مرضى الأورام السرطانية 100%

2. الأطفال الصم (معهد امبابه) 100%

3. كبار السن، من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً.



فئات تستقل المترو والقطارات مجانا

وفى النقاط التالية تفاصيل أسعار اشتراكات المترو



تعريفة الإشتراكات الشهرية لركوب المترو للجمهور العادى



الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة، "مرحلة واحدة 310 جنيهات 9 محطات، مرحلتين/ منطقتين 365 جنيها 16 محطة، ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 425 جنيها للركوب 23 محطة، خمس و6 مناطق 600 جنيها للركوب أكثر من 23 محطة".

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما، للجمهور العادى عدد الرحلات 180 رحلة، "مرحلة واحدة 835 جنيهات 9 محطات، مرحلتين أو منطقتين 990 جنيها 16 محطة، ثلاث مراحل أو أربع مناطق 1250 جنيه لركوب 23 محطة، خمس أو 6 مناطق 1670 جنيها لركوب أكثر من 23 محطة".

الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما، عدد الرحلات 730 رحلة، "خطين : 4235 جنيها، ثلاث خطوط : 5335 جنيه".

أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 سنة



ويحصل كبار السن فوق الـ60 عاما، على تخفيض 50% على قيمة التذكرة، كما توفر اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عاما، أكثر من 50% من قيمة التذكرة، وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق الـ60 سنة، الشهر لمدة 30 يوم عدد الرحلات 60 رحلة "مرحلة واحدة 220 جنيها 9 محطات، مرحلتين أو منطقتين 290 جنيها أكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل أو أربع مناطق 415 جنيها 23 محطة، خمس و6 مناطق 470 جنيها أكثر من 23 محطة".

أما الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما، عدد الرحلات 180 رحلة "مرحلة واحدة 660 جنيها 9 محطات، مرحلتين منطقتين 865 جنيها أكثر من 9 محطات، ثلاث مراحل أوأربع مناطق 1125 جنيه 23 محطة، خمس و6 مناطق 1270 جنيها أكثر من 23 محطة".

أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة:



أما أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، تبلغ نسبة التخفيض عليها أكثر من 90 % ، وتبلغ قيمتها 150 جنيها لمرحلة واحدة، و 200 جنيها لمرحلتين و250 جنيه لثلاث أو أربع مراحل، و300 جنيه لـ 5 أو 6 مراحل، وذلك للاشتراك الربع سنوى، ويشمل الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.

اشتراك مصابى وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة:

الإشتراك الربع سنوي: منطقة واحدة – 420 جنيها، ومنطقتين – 495 جنيها، وثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها، وخمس / 6 مناطق – 835 جنيها.