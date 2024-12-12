شكرا لقرائتكم خبر عن موعد رمضان 2025 السبت أول مارس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين على موعد شهر رمضان المبارك، وتتبقى أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2025 مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا لـ الحسابات الفلكية.

ويعتبر شهر رمضان المبارك الشهر التاسع فى السنة القمرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".