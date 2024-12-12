شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى محاكمة عمرو دياب: المحكمة شعرت بالريبة تجاه اتهام الشاب بضرب الفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، عن حيثيات معاقبة الفنان عمرو دياب بتغريمه 200 جنيه، وتعويض الشاب سعد أسامة 10 آلاف جنيه، وحكمها أيضا بـ براءة الشاب سعد أسامة من تعمد التعدي على عمرو دياب.

وكشفت المحكمة أنها لم تطمئن وشعرت بالريبة من ثبوت اتهام الشاب سعد أسامة بـ التعدي على عمرو دياب، وبالتالي قضت ببراءة الشاب من تهمة التعدي على عمرو دياب.

وأضافت المحكمة، أن الجزاء الجنائي أخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبي، ومن ثم يجب الالتزام والحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين الأكيد قبل إدراك دار حكم بالإدانة.

وكانت حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة.

وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور، فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.