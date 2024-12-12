شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع على بطاقات التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات وصرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر 2024، لأصحاب البطاقات، حيث توفر الوزارة العديد من السلع ضمن المقررات التموينية، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى سلع أخرى.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.