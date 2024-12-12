إعلام القاهرة تحتفل بمرور عام على الاعتماد الألمانى الدولى وتكرم شركاء النجاح

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الخميس، بتكريم شركاء النجاح من قياداتها وهيئة التدريس والإداريين والطلاب، بمرور عام على الاعتماد الدولي للكلية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي AQAS عام 2023، بحضور كلا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية وإشراف الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميدة الكلية الأسبق والمدير التنفيذي لمشروع الاعتماد الدولي ووحدة الجودة.

وخلال الاحتفالية يتم تكريم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365، باعتباره أحد المشاركين الممثلين عن سوق العمل، من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي، وكذلك خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الخريجين، عبر مراحل وأجيال مختلفة، تركوا بصمات في العمل الإعلامي والصحفي خلال الفترة الماضية، من بينهم الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي، محمد أحمد طنطاوي، مدير تحرير جريدة الخليج 365، والدكتورة لمياء محمود، رئيس اذاعة صوت العرب سابقا، وعبد العظيم صدقي، مستشار وزير الطيران سابقا.

وتوجهت حنان جنيد، بالشكر للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتوجهت بالشكر للدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأضافت، أنه لم ينقص الكلية أي شيء، حيث تكتفي الكلية بالهيئة التدريسية وبالكوادر الموجودة داخل كلية الإعلام وفريق العمل الكبير داخل الكلية، ما هيأ للكلية الحصول على الاعتماد الدولي.

وتوجهت ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالتهنئة للدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بصدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا للجامعة، وهنأت الدكتورة غادة عبدالباري، عميدة كلية الصيدلة سابقا، بتعيينها نائب رئيس للجامعة.

وقال محمد عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، مبشراً بالإعلان قريبا عن الاعتماد الدولي لبعض الكليات الأخرى داخل حرم جامعة القاهرة، وأضاف مؤكدا، أن كل يوم يمر داخل الجامعة يمر بوجود إنجاز.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة داعمة لكل كيان داخل جامعة القاهرة حتى الوصول لأهدافها، بداية من أصغر الكيانات حتى أكبرها.

وتعد كلية الإعلام أول كلية في جامعة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية لجميع برامجها الأكاديمية، مما يؤكد جودة التعليم بها والثقة في مستوي خدماتها ومخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفقا للمعايير الدولية، ويؤكد أيضا أن الخريجين حصلوا على تأهيل وتدريب عالي الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، ويسهم كذلك في رفع مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.



تكريم الزميل محمد أحمد طنطاوي



تكريم الكاتب الصحفي اكرم القصاص



جانب من الاحتفال