شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الخميس 12-12-2024 حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد الخميس، 12 ديسمبر 2024 01:28 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميس 12 ديسمبر 2024، إلى الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الخميس 12 ديسمبر 2024 الخميس 12 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة. الجمعة 13 ديسمبر 2024 الجمعة 13 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة. السبت 14 ديسمبر 2024 السبت 14 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة. الأحد 15 ديسمبر 2024 الأحد 15 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات. - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات. الإثنين 16 ديسمبر 2024 الإثنين 16 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات. - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجات. الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات. - شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

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