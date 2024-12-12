شكرا لقرائتكم خبر عن جولة وزير التموين بالبحيرة تكشف توافر السلع بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة اللواء خالد دياب رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.

شملت الزيارة مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر السلع التموينية وضمان وصولها للمواطنين بجودة وكفاء حيث توفر الشركة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد الوزير خلال جولته علي أهمية الدور الذي تقوم به الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في توفير السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك من خلال شبكة منافذها المنتشرة في مركز دمنهور.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار الجهود المبذولة لضمان توفير السلع التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام بمعايير الجودة، وأشاد بالدور الذي يقوم به العاملون في الشركة والمنافذ التموينية، داعيًا إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين، لافتا الى أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع منافذ التوزيع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التموينية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضم في مركز دمنهور 92 مشروع جمعيتي و314 بدال تمويني، تسهم في توفير السلع المدعومة لأهالي المركز كما يبلغ عدد المخازن التابعة للشركة في دمنهور 4 مخازن، تقوم بصرف السلع التموينية لـ 224,415 ألف بطاقة تخدم 659,192 ألف مواطن.