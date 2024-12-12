شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركى بالغردقة تحرر 103 محاضر ضبط جمركى خلال نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، برئاسة مجدي توفيق وحماده العمده مديري اداره الاستخبارات وحاتم عمر ومحمد رفعت مديرى إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالغردقة بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد مصطفى خليفه مدير ادارة منطقه جنوب الصعيد ، عدد 103 محاضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر 2024 لكمية من البضائع متنوعة الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

وتم تشكيل لجنة الضبط الجمركية من محمد ربيع ومحمد إبراهيم ومايكل مكرم وعبدالحميد فندى والحسانين عبدالحكيم رؤساء أقسام إدارة المكافحة بالتنسيق مع الرائد أحمد عبدالفتاح رئيس المباحث من مباحث الضرائب والرسوم بالغردقه وقوة من مباحث الضرائب والرسوم، حيث تم ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) وكمية من السجائر والتبغ والشيش الإلكترونية والبضائع المتنوعة الأخرى.

وتم تحرير 103 محاضر ضبط جمركي بعد العرض على عبدالله مصطفي مدير عام مكافحة التهرب الجمركى ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية 13 مليونا و580 ألفا و666 جنيها. يأتى ذلك فى إطار جهود مصلحة الجمارك لمكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.

بضائع مهربة

جانب من المضبوطات

سجائر مهربة