شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس العجوزة وشمال ويحيل مدير مدرسة للشؤون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة- مدير المديرية، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الخميس، جولة ميدانية شملت إداراتي شمال الجيزة والعجوزة التعليمية، للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة في المهلة المحددة ومعالجة أوجه القصور بصرامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشاد وكيل الوزارة، بمدير مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية التابعة لإدارة شمال الجيزة، لالتزامه بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدهانات وأعمال الصيانة، خاصة في تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية.

ووجه باستكمال أعمال الصيانة البسيطة والدهانات، مع تحديد مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء جميع المهام المطلوبة.

ولاحظ وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة أم المؤمنين الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالصيانة والأنشطة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لإزالة السلبيات، مما دفعه إلى إصدار قرار فوري بتحويل مدير المدرسة إلى الشئون القانونية للتحقيق، مشددًا على أن التقصير في تنفيذ التعليمات خيانة للمسؤولية، ولن يتسامح مع أي إخلال يعطل مسيرة الإصلاح التعليمي.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسة المهندسين الابتدائية، منبهًا على استكمال أعمال الصيانة، وتغيير العلم، وتفعيل الأنشطة التربوية.

ووجه بتوزيع المقاعد الزائدة لسد العجز في المدارس الأخرى، مع التخلص من الرواكد التي تعيق بيئة العمل.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة في مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، مشددًا على أهمية استكمال أعمال الصيانة البسيطة، وتفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية لضمان تحسين مستوى الطلاب.