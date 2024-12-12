شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للثقافة ينظم ندوة حول الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بـ المجلس الأعلى للثقافة ندوة، الاستيراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - رؤية جغرافية وبيئية، مساء أمس، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأدار الندوة الدكتور عطية الطنطاوي أستاذ الجغرافيا وعميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بـ جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة، وركزت الندوة على الإعلام إداة أساسية فى بناء الوعى العام ونقل المعلومات، ويلعب دوراً محوريا فى نشر ثقافة الانسان وتعزيزها بين الأجيال القادمة.

وتحدث بالندوة اللواء طارق المليجي، والدكتور عبد المسيح سمعان – أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة، والدكتورة منى صبحي نور الدين وأستاذ الجغرافيا بـ جامعة الأزهر، وكيل كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، عضو لجنة الجغرافيا والبيئة واللواء دكتور هبة أبو العمايم ممثل المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية للأمم المتحدة.

وتطرق المشاركون فى الندوة فى الحديث عن دور الصحافة والتغطية الإعلامية لنشر حقوق الانسان، والذكاء الاصطناعى وحقوق الانسان ،ومهارات وتطبيقات التشريعات القانونية، واستعراض دور فى نشر حقوق الانسان للاجيال القادمة .

جدير بالذكر، أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف العزازى، أمينا عاما جديدًا للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعد عدة أشهر سير فيها أعمال المجلس الدكتور أسامة طلعت، بجانب عمله كرئيس لدار الكتب والوثائق القومية.

والدكتور أشرف العزازي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة جامعة الأزهر 1988، ‏دبلوم الدراسات الإفريقية من قسم اللغات –معهد البحوث والدراسات الإفريقيةـ جامعة ‏القاهرة 1992، ماجستير الفلسفة في الدراسات الإفريقية من قسم اللغات – معهد البحوث ‏والدراسات الإفريقية ـ جامعة القاهرة 1993، دكتوراة الفلسفة في الدراسات الإفريقية من ‏قسم اللغات بكلية البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة عام 1998، والدبلومة الدولية ‏الشاملة في تنمية الموارد البشرية والعلوم الإدارية ـ جامعة جون هيفرـ انجلتراـ بتقدير ‏ممتاز عام 2012‏‎.‎