شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد صوامع القمح يصل 164.110 طن بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37648 طن تشمل : 4078 طن يوريا و 700 طن مولاس و 5215 طن رمل و7117 طن أسمنت معبأ و 8838 طن كلينكر و11700 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30324 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 190 طن زيت طعام و 11569 طن حديد و 2227 طن فول صويا و 1338 طن ابلاكاش .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 883 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2888 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 13315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150795 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5788 حركة.