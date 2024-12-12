شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والمالية يبحثان تعزيز الاعتمادات المالية لتطهر الترع والمصارف والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع أحمد كجوك، وزير المالية لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين فى العديد من الملفات بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع توجه الدكتور سويلم بالتحية لوزير المالية على التنسيق الدائم فى كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين بما له من مردرود إيجابى على الصالح العام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال تطهيرات الترع والمصارف بما يضمن إستكمال أعمال التطهيرات خلال العام المالى الحالي لضمان قدرة المجارى المائية على القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل.

كما تم الاتفاق أيضا على الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة لدى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والخبراء بوزارة المالية فى تطوير عملية إستثمار الاراضى الواقعة تحت ولاية وزارة الموارد المائية والرى، والتنسيق المشترك فى إجراءات طرح المزادات المعنية باستثمار هذه الأملاك.

كما تم أيضا مناقشة إجراءات تحسين الوضع المالى للشركة القابضة للرى والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يسهم فى تحسين أداء الشركة، كما تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.