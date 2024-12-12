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القومى للبحوث ينظم قافلة توعوية عن التثقيف الغذائى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبرا

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القاهرة - سامية سيد - نظم المركز القومى للبحوث قافلة توعوية فى يوم الأثنين الماضى عن التثقيف الغذائى بـ مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحى شبرا بمحافظة القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود – رئيس القوافل الطبية والقوافل التوعوية ورئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز وبإعداد وتنسيق الدكتورة منال رمضان -  منسق لجنة التنمية المجتمعية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية.

وحضر القافلة التوعوية لفيف من المشرفين والمسئولين ومترجمين الإشارة برفقة الطلاب أصحاب الهمم العالية، وتناولت الندوة عدة موضوعات منها:

الأخطار والملوثات الغذائية وطرق تجنبها.

تقديم روشتة غذائية لدعم الجهاز المناعى فى فصل الشتاء.

البدائل الغذائية الصحية للمضادات الحيوية.

الوجبات السريعة وتأثيرها على الصحة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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