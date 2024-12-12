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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-12-2024 بمنافذ التموين

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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين  والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 على زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا
الطماطم  8 جنيهات.
البصل الأحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 35 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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