شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الداخلية حددت رسومًا متعددة تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين سواء كانوا في حاجة ماسة لجواز السفر أو يمكنهم الانتظار لـ 3 أيام.

إليكم التفاصيل:

- جواز السفر المستعجل في نفس اليوم تقدر الرسوم بـ 1600 جنيه مصري، ويُمكن استلام الجواز في نفس اليوم.

- جواز السفر المستعجل خلال يومين تقدر الرسوم بـ 1300 جنيه مصري، ويُسلم الجواز خلال يومي عمل.

- جواز السفر العادي بقدر الرسوم بـ 1110 جنيهات، ويمكن استلام الجواز بعد 3 أيام من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر 2024

لتجديد جواز السفر المصري في 2024، يجب تقديم مجموعة من الأوراقوالمستندات وهي:

- البطاقة الشخصية ويجب أن تكون البطاقة سارية.

- شهادة الميلاد المميكنة وهي مطلوبة للأطفال الذين هم أقل من 15 سنة.

- الصور الشخصية عدد 4 صور حديثة ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- الموقف من التجنيد للذكور فقط، يجب تقديم مستند يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي: في حال عدم وجود المؤهل مثبتًا على البطاقة الشخصية.

إجراءات استخراج جواز السفر لأول مرة

إذا كنت تقوم بـ استخراج جواز السفر لأول مرة وبشكل مستعجل، يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى قسم الجوازات المختص بمنطقتك، والذي يتبع محل إقامتك.

2- سحب نموذج 29 جوازات قم بملء البيانات المطلوبة في هذا النموذج بخط يدك.

3- بعد ملء النموذج، قدم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص ليقوم بمراجعتها وتحديد الرسوم اللازمة.

4- استلام الإيصال بالمستندات التي قدمتها، ويجب الاحتفاظ به حتى استلام جواز السفر الجديد.