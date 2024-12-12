شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات المرور.. تعرف على أماكن الوحدات الإلكترونية لتسهيل تراخيص المركبات والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت إدارات المرور مجموعة من إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر، حيث حددت مجموعة من الفروع المختصة بالوحدات الإلكترونية بعدد من المحافظات لتخفيف حدة الزحام عن وحدات التراخيص، ونبرز عدد من الفروع المتاحة حاليًا لوحدات المرور الإلكترونية بعدد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة (ميفيدا - القاهرة الجديدة) - (مسجد عمر مكرم) -(أرض المعارض - مدينة نصر).

ويوجد وحدات بمحافظة الجيزة ومنها (داندى مول) -(الحصرى - موقف الحافلات) - (ميدان درة - الشيخ زايد) - (ميدان الثورة - الدقى) وبمحافظة مطروح وحدة مرور الإلكترونية (مراسى) - (مطروح) وبمحافظة الغربية فى وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا) وبمحافظة البحر الأحمر توجد وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغردقة) وبمحافظة أسوان توجد وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

وشملت الوحدات الإلكترونية محافظة الإسكندرية تم تخصيص وحدة المرور فى (كارفور - سيتى سنتر) ووحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة) وبمحافظة بورسعيد (الحى الإماراتى) وتهدف تلك الخدمات بجانب ما يتم تقديمه داخل وحدات المرور المختلفة محاولة تقديم خدمات من خلال قنوات جديدة، والتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت.