شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة لطرح السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس جولة تفقدية بـ محافظة البحيرة يتفقد خلالها العديد من المشروعات والمنشآت التموينية بالمحافظة ،كما سيفتتح سوق اليوم الواحد لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتفقد منافذ توزيع السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في اطار حرص الوزير على الاطمئنان في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بحضور دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، كما سيتفقد صومعة تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي .

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأسابيع الماضية مبادرة سوق اليوم الواحد ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت ،حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة ،وتشهد أسواق اليوم الواحد اقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى كذلك نجحت الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الأساسية تكفى لفترات طويلة