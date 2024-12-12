شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير العملات النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير العملات النقدية، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير العملات النقدية.

وأيد 87% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير العملات النقدية، بينما عارض 13% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم تزوير العملات النقدية.



