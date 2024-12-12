شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يوما على عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد الذي بدء يوم 25 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام لتذكر معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ إنشاءها حتى الآن، وسط احتفال كبير من الحضور من الشعب المصري.

