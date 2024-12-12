شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأمثال الشعبية عن شهر كيهك والان مع تفاصيل الخبر

بدأ كيهك الشهر الرابع في التقويم المصري فى 9 ديسمبر ويستمر حتى 8 يناير، حيث يعتبر التقويم القبطى واحداً من أقدم التقويمات التي عرفها البشرية، اخترعه المصريون القدماء ويهتم الفلاح المصرى بمتابعته طوال أيام موسم الزراعة وبخاصة موعد شهر كيهك.

‎ويعتبر شهر كيهك رمز الخير لدى قدماء المصريين، وسمى شهر بهذا الإسم نسبة إلى الإله "كا هاكا" إله الخير، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس.

‎والتقويم القبطى كان يسير عليه المصريون قديمًا، ولا يزال العاملون فى مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصرى القديم.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأمثال الشعبية عن شهر كيهك:

1- كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك.

2- اللى مشبعش فى كهيك ادعوا لها بالهلاك.. كناية عن توفر العلف الخضر للمواشي .

3- كيهك برد فوق وبرد تحت " اى البرد غلب على المسكن بأدواره.