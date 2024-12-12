شكرا لقرائتكم خبر عن راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس: 3 حالات فقط لبطلان الزواج بالكنسية الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة، إن الكنيسة الكاثوليكية تُعلم أن الزواج هو سر مقدس لا يمكن فسخه ولا ينحل إلا بالموت، وبالتالي ليس معترفًا بالطلاق في قوانين الكنسية الكاثوليكية.

وأضاف الأب بولس جرس في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن إذا انتهى الزواج بالفعل في المجتمع المدني، فإن الكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق إلا إذا كان الزواج باطلاً من البداية (من خلال إعلان بطلان من قبل المحكمة الكنسية)، موضحا أن ذلك يعني أن الزواج لم يكن شرعيًا في البداية.

وأشار الأب بولس إلى أن حالات البطلان في الكنيسة الكاثوليكية، هي ثلاث حالات فقط: العجز الجنسي الكامل- عدم الرضى- الغش الجوهري، وفي هذه الحالات الثلاثة الزواج باطل لأنه لم يقم من الأصل ولا يمكن للزوجين الانفصال أو الزواج مرة أخرى، مع ذلك إذا كان الزواج صحيحًا، يُعتبر الطلاق غير مقبول في الكنيسة.

وأكد الأب بولس أن المسيحية تُؤكد على أهمية الوفاء بالعهود الزوجية وتعتبر الطلاق خطوة غير مرغوب فيها، ولكنها تدرك أن هناك حالات خاصة قد تبرر الانفصال، مشيرا إلى أنه يختلف الموقف من الطلاق بين الطوائف المسيحية، لكن المسيحية بشكل عام تدعو إلى إظهار الحب والرحمة في كل قرار يتم اتخاذه.