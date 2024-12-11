شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يستقبل وفدا من منظمات حقوقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:15 م

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل ببدر وفداً من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولي وبجانب ممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للاطلاع علي هذه التجربة الإصلاحية الفريدة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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