شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى الصين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى بكين في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

خلال زيارة الوزير عبد العاطى، سيتم عقد الجولة الرابعة من آليه الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري الخارجية، كما يلتقى وزير الخارجية مع كبار المسئولين الصينيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، وتبادل الرؤى والتقييمات إزاء أهم التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلتقي وزير الخارجية برؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر، ويجتمع مع رموزالجالية المصرية فى الصين.