شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعى عدد من ملفات العمل والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسى، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، حيث أشارت إلى أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم فى التمكين الاقتصادى للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتى، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، وذلك بما يسهم فى الوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا والأكثر احتياجا لتحقيق اكتفاء ذاتى عند الاحتياج.

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي: تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.