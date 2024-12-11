الخليج 365: توجيهات رئاسية بترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " توجيهات رئاسية بترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون.. وزير الخارجية يقدم للرئيس التقرير التنفيذى الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. الرئيس يوجه باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصرى بمفهومها الشامل بما يكفل للمواطنين حياة كريمة ومستقرة.. ويؤكد ضرورة مواصلة جهود نشر الوعى بحقوق الإنسان فى كل مؤسسات الدولة.

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