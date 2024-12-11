شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحاكى التصويت بالاستحقاقات الدستورية لطلاب مدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، صباح اليوم الأربعاء، محاكاة للتصويت في الاستحقاقات الدستورية المختلفة سواء الانتخابات أو الاستفتاءات، لطلاب مدرسة المعرفة الرسمية للغات بالجيزة، وذلك بهدف توعيتهم بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى على التوالى من جولات الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات لمدارس محافظة الجيزة، صباح اليوم، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات.

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

والتقى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بطلاب المدرسة حيث قام بشرح لهم كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.

وفعلت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذه الخطوة برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية على اختلافها بما يعزز من الممارسة الديمقراطية وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية.



التصويت فى المدرسة



التصويت فى صناديق الاقتراع



الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات مع الطلاب



المستشار احمد بندارى اثناء شرح التصويت فى الانتخابات



المستشار شادى رياض



المستشار شريف صديق أثناء الاشراف على الانتخابات



تصويت فى مدرسة



جانب من الانتخابات



جانب من محاكاة الانتخاب



جانب من محاكاة الانتخابات فى مدارس الجيزة



جانب من محاكاة الانتخابات



طالب يصوت



طالبات يرفعن علم مصر



طالبة تدلى بصوتها



طالبة تقترع



طالبة تنتخب



طلاب المدرسة بالجيزة



طلاب المدرسة



طلاب يحملون الاعلام