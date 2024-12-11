شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان عدداً من الموضوعات المشتركة و تعزيز التعاون بين الوزارتين والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم، بمقر وزارة الإسكان، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

وحضر الاجتماع عدد من مسئولى الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز بحوث الصحراء.

وناقش الوزيران، موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والتى تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، ومشروعات النفع العام، وكذا موقف بعض مشروعات الصرف الصحى التى ينفذها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة فى الأعراض المخصصة وطبقاً للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

واتفق وزيرا الزراعة والإسكان، على ضرورة مواصلة العمل المشترك، والتنسيق بين المختصين من الوزارتين والجهات التابعة لهما، بما يحقق مصلحة الوطن، ويوفر الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، فى إطار النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

