شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إعلام القاهرة تكرم أبرز خريجيها بمناسبة مرور عام على الاعتماد الدولى الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدا الخميس، بتكريم شركاء النجاح من قياداتها وهيئة التدريس والإداريين والطلاب بمرور عام الاعتماد الدولي للكلية من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي AQAS عام 2023، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية وإشراف الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميدة الكلية الأسبق والمدير التنفيذي لمشروع الاعتماد الدولي.

وخلال الاحتفالية يتم تكريم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365، باعتباره أحد المشاركين الممثلين عن سوق العمل، من الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي، وكذلك خالد الاتربي رئيس القناة الفضائية المصرية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الخريجين، عبر مراحل وأجيال مختلفة، تركوا بصمات في العمل الإعلامي والصحفي خلال الفترة الماضية، من بينهم الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي، محمد أحمد طنطاوي، مدير تحرير جريدة الخليج 365، والدكتورة لمياء محمود، رئيس اذاعة صوت العرب سابقا، وعبد العظيم صدقي، مستشار وزير الطيران سابقا.

وتعد كلية الإعلام أول كلية في جامعة القاهرة تحصل على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية لجميع برامجها الأكاديمية، مما يؤكد جودة التعليم بها والثقة في مستوي خدماتها ومخرجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وفقا للمعايير الدولية، ويؤكد أيضا أن الخريجين حصلوا على تأهيل وتدريب عالي الجودة يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، ويسهم كذلك في رفع مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.