شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن موعد الإجازات الرسمية لشهر يناير في العام الميلادي الجديد 2025.

وفي التقرير التالي نستعرض إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:-

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.

إذ تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

ووفق أجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية، فإنّ هناك عدد 4 مناسبات رسمية يحل موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي "جمعة أو سبت"، من إجمالي 13 مناسبة رسمية، وتأتى أبرز المناسبات والتي يحصل فيها الموظفون على إجازة هي الآتي:-

* إجازة ثورة 25 يناير والتي من المقرر أن تحل يوم سبت.

* إجازة عيد تحرير سيناء 25 إبريل ومن المقرر أن تحل يوم جمعة

* أول أيام عيد الأضحى يوم 6 يونيو ويحل يوم جمعة.

* ثاني أيام عيد الأضحى 7 يونيو ويحل يوم سبت.