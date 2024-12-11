شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – بتول عصامالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:59 م
مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن موعد الإجازات الرسمية لشهر يناير في العام الميلادي الجديد 2025.
وفي التقرير التالي نستعرض إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:-
- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير يوم السبت بمناسبة ثورة 25 يناير.
إذ تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.
ووفق أجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية، فإنّ هناك عدد 4 مناسبات رسمية يحل موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي "جمعة أو سبت"، من إجمالي 13 مناسبة رسمية، وتأتى أبرز المناسبات والتي يحصل فيها الموظفون على إجازة هي الآتي:-
* إجازة ثورة 25 يناير والتي من المقرر أن تحل يوم سبت.
* إجازة عيد تحرير سيناء 25 إبريل ومن المقرر أن تحل يوم جمعة
* أول أيام عيد الأضحى يوم 6 يونيو ويحل يوم جمعة.
* ثاني أيام عيد الأضحى 7 يونيو ويحل يوم سبت.
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