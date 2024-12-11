شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: دمج عدد من الهيئات الاقتصادية الفترة المقبلة وتصفية 2 أخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرى وتصفية هيئتين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة خلال عام 2025 ومن بينها" مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود ".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعليقاً على التداعيات التى حدثت فى سوريا ، أن كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة .

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أنه هناك مجموعة من الزيارات الهامة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتركيزها كان على دفع العلاقات الاقتصادية.