شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد الخميس 12-12-2024 معتدل نهارًا وشبورة كثيفة تصل حد الضباب والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد يوم غد الخميس 12-12-2024، طقسًا معتدلًا الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.